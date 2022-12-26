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الإثنين، 26-12-2022 06:43 ص

إصابة فتى بالرصاص قبل اعتقاله وشاب آخر خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

اسعاف فف


الوكيل الإخباري - أصيب فتى بالرصاص الحي قبل اعتقاله وشاب آخر، مساء الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

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وقال الناشط الاعلامي محمد عوض لـ"وفا"، إن مواجهات اندلعت في منطقة عصيدة ببلدة بيت أمر، مع قوات الاحتلال التي شنت حملة مداهمة وتفتيش للمحال التجارية، واستولت على أجهزة تسجيل الكاميرات، وأطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت.


وأضافت أن فتى أصيب بالرصاص الحي قبل اعتقاله، إضافة إلى العشرات بالاختناق، كما اعتقل الشاب فؤاد جاسم أبو عياش بعد مداهمة أحد المحال التجارية.


وفي سياق مماثل، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال المنتشرة على مدخل مخيم العروب، أطلقت خلالها الغاز السام صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.

 

وفا


 




 

 


 

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