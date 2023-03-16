الخميس 16-03-2023
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الخميس، 16-03-2023 08:05 ص

إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال نابلس

اسعاف 5


الوكيل الإخباري - أصيب، الليلة الماضية، ثلاثة فلسطينيين بالرصاص الحي، والعشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس، لتأمين اقتحام عشرات المستوطنين لمقام يوسف.

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وقال مدير مركز الاسعاف والطوارئ في الهلال الاحمر بنابلس أحمد جبريل، إن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي خلال الاقتحام، واثنين بقنابل غاز باليد، ونقلوا جميعا إلى المستشفى، كما أصيب سادس بشظية في الوجه، ونحو 52 مواطنا بحالات اختناق نتيجة الغاز السام.


وأضاف أن قوات الاحتلال، منعت مركبة إسعاف الهلال الأحمر من الدخول الى بلاطة لتقديم العلاج إلى إحدى الإصابات، كما منعت مركبة إسعاف أخرى من  الوصول إلى حالة مرضية في منطقة الضاحية.


وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة نابلس من المنطقة الشرقية، ودارت مواجهات تخللها إطلاق نار وقنابل الغاز والصوت، باتجاه الشبان الذين خرجوا للتصدي لاقتحام المستوطنين لمقام يوسف.


واقتحم مئات المستوطنين الليلة الماضية، مقام يوسف في نابلس وأدوا طقوسا تلمودية وسط حماية مشددة من قبل قوات الاحتلال.


وفا


 




 

 


 

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