إطلاق اسم ' سيف القدس ' على مولود في رفح

الوكيل الإخباري - من أرض الصمود ، من غزة الإباء ، من تحت ركام الصواريخ ، ما زال هنالك آمال تتجدّد كل لحظة أمام هؤلاء المقاومين ، الذين ينسجون نضالهم عباءة بطولية يُباهون بها العالم .

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واليوم ، ومن رفح ، يُرزق مواطن بطفل أسماه "سيف القدس" تيمّنا باسم إحدى جولات المقاومة باستهداف المدن التابعة للاحتلال ردّا على صواريخ الاحتلال الغاشم ، حيث حصل "الوكيل الإخباري" على "شهادة الولادة .

يبدو أن شهداء غزة ، يولد مقابلهم جيلا صامدا ، من رحم معاناة، ومن رحم الصبر والإرادة ، يولد الكفاح الذي لا يمكن تغطيته بغربال.



