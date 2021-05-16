الأحد 16-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيا من القدس القديمة

برنامج الوكيل .. فخر بفلسطين واعتزاز بالأردنيين

اصابات بالاختناق خلال مواجهات في اللبن الشرقية

وفيات الأحد 16/5/2021

بعد 3 سنوات ،، ترامب رحل ونتنياهو في الملاجئ بينما بقيت القدس

فصل التيار الكهربائي عن مناطق بمحافظات الشمال غداً

مسؤولان فلسطينيان لـبرنامج الوكيل : المشاهد مؤثرة للغاية

أطباء مصر يتطوعون لعلاج مصابي غزة

استشهاد 7 فلسطينيين من عائلة واحدة في غزة

الحكومة : خيارات الأردن مفتوحة بالتعامل مع الاحتلال

الأحد، 16-05-2021 09:37 ص

إنقاذ طفل من تحت أنقاض منزل قصفه الاحتلال بغزة.. فيديو

طفل


الوكيل الإخباري - تداول عدد من المواقع الإعلامية الفلسطينية مقطع فيديو، اليوم الأحد، لقوات الدفاع المدني بغزة وهي تنقذ طفل صغير من تحت الأنقاض.

اضافة اعلان

وأشارت المواقع الفلسطينية إلى أن المنزل تهدم جراء  قصف قوات الاحتلال العنيف الذي استهدف مناطق واسعة من قطاع غزة.


خلال المقطع المصور يظهر أحد رجال الدفاع المدني بغزة يحمل طفل دون العاشرة من عمره من تحت الأنقاض، بينما يبكي والده ويسجد فرحا بنجاة نجله.


ويواصل الاحتلال قصفه العنيف على قطاع غزة، وأطلقت حركة حماس وابلا من الصواريخ على  الأراضي المحتلة في الوقت الذي دخلت فيه العمليات القتالية اليوم السابع دون ظهور ما يشير إلى تراجعها.


وهرع المستوطنون إلى الملاجئ لدى انطلاق صفارات الإنذار من إطلاق صواريخ قادمة في الأراضي المحتلة . 


وقال مسعفون إن نحو "عشرة أشخاص أصيبوا أثناء اندفاعهم نحو الملاجئ".

 


سبوتنيك عربي


 




 

 


 

إقرأ ايضا
تل ابيب

جيش الاحتلال يعلن رصد 120 صاروخا أطلقت من غزة ليلا

e1545cd0742f4efd0d2fcc0692afa7e3

الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيا من القدس القديمة

طفل غزة

شاهد فتاة فلسطينية تبكي وتقول: نحن أطفال لماذا يقتلوننا؟

08143472065129379557382380378617

اصابات بالاختناق خلال مواجهات في اللبن الشرقية

قسام

جيش الاحتلال: الفصائل الفلسطينية أطلقت 2900 صاروخ خلال 7 أيام

743139-01-08_956969

بعد 3 سنوات ،، ترامب رحل ونتنياهو في الملاجئ بينما بقيت القدس

أخبار متعلقة
5202115171748875316792

دفعة جديدة من الصواريخ من غزة على الاراضي المحتلة

قسام

2000 قذيفة صاروخية أطلقت من غزة على أراضي الاحتلال منذ الإثنين الماضي

15f3066ef948ba_JMLQPOINGKEFH

قاسم : جريمة قتل الأطفال بغزة تكشف حجم إرهاب الاحتلال

15f3066ef948ba_JMLQPOINGKEFH

غارات اسرائيلية جديدة تستهدف قطاع غزة

يييي

فيديو مؤثر ... والدة أحد الشـهـداء بغزة: دماؤنا رخيصة من أجل القدس

796fea6f-c0d7-4107-a646-ed3bbcc85793

20 شهيدا وعشرات الجرحى جراء قصف الاحتلال لقطاع غزة