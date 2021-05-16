إنقاذ طفل من تحت أنقاض منزل قصفه الاحتلال بغزة.. فيديو

الوكيل الإخباري - تداول عدد من المواقع الإعلامية الفلسطينية مقطع فيديو، اليوم الأحد، لقوات الدفاع المدني بغزة وهي تنقذ طفل صغير من تحت الأنقاض.
وأشارت المواقع الفلسطينية إلى أن المنزل تهدم جراء قصف قوات الاحتلال العنيف الذي استهدف مناطق واسعة من قطاع غزة.
خلال المقطع المصور يظهر أحد رجال الدفاع المدني بغزة يحمل طفل دون العاشرة من عمره من تحت الأنقاض، بينما يبكي والده ويسجد فرحا بنجاة نجله.
ويواصل الاحتلال قصفه العنيف على قطاع غزة، وأطلقت حركة حماس وابلا من الصواريخ على الأراضي المحتلة في الوقت الذي دخلت فيه العمليات القتالية اليوم السابع دون ظهور ما يشير إلى تراجعها.
وهرع المستوطنون إلى الملاجئ لدى انطلاق صفارات الإنذار من إطلاق صواريخ قادمة في الأراضي المحتلة .
وقال مسعفون إن نحو "عشرة أشخاص أصيبوا أثناء اندفاعهم نحو الملاجئ".
حبيبي يا بابا .. ثم سجد لربه وبكى ..#شاهد .. لحظة إنقاذ طفل من تحت ركام منزل— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 16, 2021
قصفه الإحتلال في غزة فجر اليوم#غزة_تحت_القضف #غزة_الآن pic.twitter.com/yHkLSThvoU