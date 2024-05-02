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الخميس، 02-05-2024 02:05 م

صعود الدولار وتراجع الين واستقرار اليورو

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الوكيل الاخباري- تخلى الين عن مكاسب سجلها في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، وعكس اتجاهه بعد ارتفاع مفاجئ مقابل الدولار خلال الليل.

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وسارع متعاملون ومحللون إلى إرجاع السبب إلى التدخل من جانب السلطات اليابانية.


وارتفع الدولار 0.9 بالمئة إلى 155.98 ين، بعد تغير سعر الصرف في وقت متأخر أمس الأربعاء من مستوى 157.55 تقريبا إلى 153 خلال نحو 30 دقيقة. وارتفع الدولار بأكثر من 10 بالمئة مقابل الين منذ بداية العام.


وتبلغ الفجوة بين عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل في البلدين 376 نقطة أساس. وساعد ذلك على صعود الدولار لأعلى مستوياته في 34 عاماً عند 160.245 ين يوم الاثنين وأعقبه انخفاض حاد أشارت بيانات رسمية إلى أنه يرجع إلى تدخل ياباني بإجمالي نحو 35 مليار دولار، وفق ما أوردته شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.


وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس العملة مقابل الين واليورو وأربع عملات رئيسية أخرى 0.07 بالمئة إلى 105.78 اليوم الخميس بعد تراجع بنسبة 0.56 بالمئة أمس الأربعاء من أعلى مستوياته في ستة أشهر تقريبا.


ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو وظل عند 1.071025 دولار بعد صعوده 0.45 بالمئة في الجلسة السابقة.

 




 

 


 

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