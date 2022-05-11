إنهاء المرحلة الاولى من تشريح أبو عاقلة

الوكيل الاخباري- أعلنت دائرة الطب العدلي في جامعة النجاح، الأربعاء، أنها أنهت المرحلة الأولى من تشريح جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة، التي قُتلت الأربعاء برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية المحتلة، موضحة أن الإصابة كانت "مباشرة وقاتلة".

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وبينت أن رصاصة متفجرة اخترقت رأسها وأدت لاستشهادها على الفور.



وفي مؤتمر صحفي في نابلس، قالت الدائرة إنها ستواصل تشريح جثمان مراسلة قناة الجزيرة؛ لمحاولة إيجاد أي أدلة يمكن ربطها بالجهة المسؤولة عن استشهادها.



وأضافت "أنه لا دليل على أن إطلاق النار كان من مسافة تقل عن متر، ولا تفاصيل الآن عن الرصاصة، وجرى التحفظ على مقذوف مشوه، وتتم الآن دراسته مخبريا".