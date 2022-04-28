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الخميس، 28-04-2022 04:27 م

مستوطنون متطرفون يجرفون مساحات من الأراضي في نابلس

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الوكيل الإخباري - جرف مستوطنون متطرفون، اليوم الخميس، مساحات واسعة من أراضي بلدتي سبسطية والناقورة، شمال غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

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وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم، "منذ ساعات الصباح الباكر، باشر المستوطنون أعمال تجريف قرب شارع نابلس جنين، في أراضي غرب بلدة سبسطية حوض 4، والناقورة حوض 12".

 

وأشار عازم إلى أن تلك الأراضي هي ملكيات خاصة لمواطني البلدتين، ويملكون "كواشين" خاصة بها.

 

وأضاف عازم أن التجريف يأتي بغرض توسعة مستوطنة "شافيه شمرون" الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في المنطقة.

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