ارتفاع أعداد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى اليوم إلى 875

الوكيل الإخباري- أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في فلسطين أن 172 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى خلال فترة بعد الظهر ليرتفع بذلك عدد المقتحمين اليوم إلى 875 في ثاني أيام عيد الفصح اليهودي.

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شاهد | الجماعات الاستيطانية تواصل اقتحام المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح في إطار اقتحامات "عيد الفصح اليهودي". pic.twitter.com/yPDOpsynn6 April 24, 2024

وكانت جهات يمينية ومؤسسات استيطانية متطرفة تطلق على نفسها "جماعات الهيكل" دعت إلى تكثيف الاقتحامات خلال أيام عيد الفصح اليهودي ونشرت في صفحاتها عبر مواقع التواصل دعوات لتقديم قرابين الفصح اليهودي في المسجد الأقصى مقابل منحة مالية.وتصر جماعات الهيكل المتطرفة على ربط عيد الفصح اليهودي بالمسجد الأقصى المبارك، وتحشد أنصارها قبل حلوله كل عام لتنفيذ اقتحامات جماعية لساحاته.