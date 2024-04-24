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الأربعاء، 24-04-2024 02:47 م

ارتفاع أعداد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى اليوم إلى 875

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الوكيل الإخباري- أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في فلسطين أن 172 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى خلال فترة بعد الظهر ليرتفع بذلك عدد المقتحمين اليوم إلى 875 في ثاني أيام عيد الفصح اليهودي.

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وكانت جهات يمينية ومؤسسات استيطانية متطرفة تطلق على نفسها "جماعات الهيكل" دعت إلى تكثيف الاقتحامات خلال أيام عيد الفصح اليهودي ونشرت في صفحاتها عبر مواقع التواصل دعوات لتقديم قرابين الفصح اليهودي في المسجد الأقصى مقابل منحة مالية.

وتصر جماعات الهيكل المتطرفة على ربط عيد الفصح اليهودي بالمسجد الأقصى المبارك، وتحشد أنصارها قبل حلوله كل عام لتنفيذ اقتحامات جماعية لساحاته.

 




 

 


 

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