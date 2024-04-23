الاحتلال يخرج فلسطينيا من باحة المسجد الأقصى ويضيق على المرابطين

الوكيل الإخباري-قالت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أخرجت فلسطينيا من باحة المسجد الأقصى، وقامت بالتضييق على المصلين بالمسجد القبلي، وذلك تزامنًا مع عيد الفصح اليهودي.

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وقد حذّرت أوساط رسمية وغير رسمية، فلسطينية وعربية، من دعوات الجماعات الاستيطانية لإرسال قرابين وذبحها في المسجد الأقصى أو على مقربة منه، مؤكدة "إسلامية الأقصى" وداعية إلى حمايته.



وأظهرت مشاهد تناقلتها منصات فلسطينية قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتضييق على المرابطين داخل المسجد الأقصى، حيث ظهر جنود الاحتلال وهم يخرجون شابًا من المسجد.



كما نشرت منصات مشاهد تظهر استمرار اقتحام مجموعات المستوطنين وتأديتهم لصوت تلمودية في باحات الأقصى المبارك في يوم عيد الفصح اليهودي.

