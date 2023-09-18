الإثنين 18-09-2023
الوكيل الاخباري

رسائل من الأمن العام على هواتف المواطنين .. هذا ما جاء فيها

خبراء: تقييم إلزام التجار بكفالة المركبات الجديدة يعتمد على آلية التطبيق والرقابة

طالبة في الابتدائي تناشد الامن العام .. وهذا ما حصل !

العمل: عطلة ذكرى المولد النبوي يوم الأربعاء تشمل القطاع الخاص

قرار إلزام التجار بكفالة المركبات الجديدة يبدأ في تشرين الأول المقبل

منح متضرري الحمى القلاعية 620 ألف دينار خلال العام الحالي

نائب رئيس وزراء أسبق يدعو لانشاء بنك للصناعة والاستثمار بفوائد منخفضة في الأردن

وفاة طفل بعمر عامين غرقاً في البحر الميت

أمن الدولة تبدأ أولى جلسات محاكمة النائب عماد العدوان الأربعاء

توقعات أسعار الفائدة الجديدة تدفع الذهب عالمياً للارتفاع

الإثنين، 18-09-2023 12:40 م

ارتفاع عدد الأسيرات في سجون الاحتلال إلى 37 أسيرة

كك


الوكيل الاخباري - ارتفع عدد الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى (37) أسيرة، وذلك بعد أن صدر مؤخرًا حُكم بالسجن الفعلي لمدة أربع سنوات بحق الناشطة آية الخطيب من أراضي عام 1948، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 25 ألف شيقل.

اضافة اعلان


وقال نادي الأسير، في بيان صحفي، إن الأسيرة الخطيب نُقلت اليوم من الحبس المنزلي الذي استمر لنحو عامين إلى السجن الفعلي، بعد القرار الجائر الذي صدر بحقها، والذي يأتي في إطار السياسة الانتقامية التي تنفذها سلطات الاحتلال، وفي محاولتها المستمرة لتقويض أي دور فاعل لأبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948.


يُذكر أن الخطيب كانت قد اعتُقلت في شباط/ فبراير 2020، وأمضت في حينه نحو عامين، ثم جرى تحويلها إلى الحبس المنزلي الذي بقيت رهنًا له حتى اليوم، واليوم سيبدأ تنفيذ السجن الفعلي بحقها لتكمل ما تبقى لها من الحكم الصادر بحقها، علما أن الخطيب متزوجة، وهي أم لطفلين.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ةةة

الاحتلال ينصب حواجز عسكرية عند مداخل بيت لحم

احتلال 6

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من القدس

هدم 3

الاحتلال يهدم منزلا قيد الإنشاء في أريحا

ظ

غزة: الاحتلال الإسرائيلي يمدد إغلاق معبر بيت حانون ليوم واحد

لالالا

الاحتلال يهدم منزلين في نابلس

اقصى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

أخبار متعلقة
ت

إدارة سجون الاحتلال تُواصل جريمة الإهمال الطبي بحق الأسير محمد الخطيب

ظ

ثلاثة معتقلين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال

ظظظظ

الأسير جمال هندي يدخل عامه الـ22 والأخير في الأسر

سجون

ثلاثة معتقلين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال

د

الأسرى يخوضون إضرابا عن الطعام في 14 الجاري احتجاجا على إجراءات "بن غفير"

٥

ثلاثة معتقلين يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال