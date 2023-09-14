الخميس 14-09-2023
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الخميس، 14-09-2023 12:49 ص

ارتفاع عدد شهداء الانفجار شرقي غزة إلى 5

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الوكيل الاخباري - ارتفع عدد الشهداء في غزة جراء انفجار خلال تظاهرة في مخيم ملكة على الحدود الشرقية للقطاع مساء اليوم الأربعاء، الى 5، فيما أصيب نحو 25 آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

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ونعت لجنة متابعة القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، في بيان مساء اليوم، الشهداء الذين ارتقوا مساء اليوم شرق مدينة غزة خلال تظاهرهم ضد قوات الاحتلال وإسناداً للأسرى .


وحملت اللجنة الاحتلال المسؤولية عن كل قطرة دم فلسطينية تسقط دفاعا عن القدس والأقصى والأسرى والضفة الغربية المحتلة وضد الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة.

 




 

 


 

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