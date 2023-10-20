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الجمعة، 20-10-2023 08:36 ص

ارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية إلى 79 فلسطينيا

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الوكيل الإخباري - أعلن تقرير صادر عن مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من الشهر الجاري إلى 79 فلسطينيا، من بينهم 20 طفلا.

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واستشهد يوم أمس 14 فلسطينيا، من بينهم 11 في مخيم نور شمس للاجئين، بينما استشهد فلسطيني آخر على يد مستوطن إسرائيلي، فيما استشهد 6 فلسطينيين على يد المستوطنين الإسرائيليين، بينهم طفل واحد.


وحسب التقرير، فإن العدد الإجمالي للفلسطينيين المصابين في الفترة نفسها، وصل إلى 1434 شخصا بينهم الكثير من الأطفال.


 




 

 


 

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