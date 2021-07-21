ارتفاع غير مسبوق بحركة المسافرين في معبر الكرامة

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شهد معبر “الكرامة”، الأربعاء، ازدحامات منذ ساعات الصباح الباكر، بعد إغلاقه الثلاثاء ليوم واحد بمناسبة أول يوم من عيد الأضحى المبارك.وقال مدير شرطة معبر الكرامة في الجانب الفلسطيني العقيد مصطفى دوابشة، أن حركة المسافرين عبر المعبر شهدت ارتفاعًا غير مسبوق منذ بدء جائحة “كورونا” قبل نحو عام ونصف.وبلغ متوسط عدد المسافرين الأربعاء وخلال الأيام الأخيرة قبل العيد، نحو 6 آلاف مسافر ما بين قادم ومغادر، وفقًا لدوابشة.وعزا دوابشة أسباب ارتفاع عدد المسافرين إلى تخفيف إجراءات السفر التي فرضت بعد الجائحة عبر زيادة الأعداد المسموح لها بالتسجيل على “منصة” السفر للأردن، وسهولة السفر من المعبر إلى مطار الملكة علياء الدولي عبر آلية “الترانزيت” الجديدة، إضافة إلى رغبة عدد كبير من المواطنين في قضاء إجازة العيد بالخارج، أو زيارة أقربائهم.وأشار دوابشة إلى أن المعبر سيواصل عمله كالمعتاد من يوم الأحد حتى الخميس من الساعة الــ7:30 صباحًا حتى الـ 4:00 عصرًا، ويومي الجمعة والسبت من 7:30 صباحًا حتى الـ 1:00 ظهرًا، مع ضرورة متابعة المسافرين لأي تغيير يطرأ على مواعيد السفر عبر الصفحات الإلكترونية الخاصة بالإدارة العامة للمعابر والحدود.ودعا إلى تجنب السفر باكرًا تفاديًا للازدحام، خاصةً لمن ليس لديهم حجوزات طيران في الفترة الصباحية، إضافة إلى الحصول على شهادة خلو من “كورونا” من قبل وزارة الصحة الفلسطينية وإبرازها على كافة الحدود، مطالبًا المسافرين بإفساح المجال لديهم حجوزات سفر صباحية ملحّة، لضمان وصولهم في الوقت المناسب، وعدم التجمع صباحًا الأمر الذي يوفّر الوقت والجهد على المواطن والكوادر العاملة في المعبر.كما أهاب بالمواطنين ضرورة الأخذ بكافة الاحتياطات الصحية، والالتزام بإجراءات السلامة العامة للحد من انتشار فيروس “كورونا”.