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استشهاد الشاب محمد حسنين برصاص الاحتلال عند مدخل البيرة

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الإثنين، 03-07-2023 06:21 ص

استشهاد الشاب محمد حسنين برصاص الاحتلال عند مدخل البيرة

اسعاف فف


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم الإثنين، عن استشهاد الشاب محمد عماد حسنين (21 عاماً)، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند مدخل البيرة الشمالي.اضافة اعلان



وكان الشاب حسنين وهو من قطاع غزة ويسكن في مدينة رام الله، قد أصيب برصاصة في رأسه، اطلقها جنود الاحتلال باتجاهه اثناء تواجده مع عدد آخر من الشبان، خرجوا في مسيرة عفوية عند مدخل مدينة البيرة، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.


الشاب حسنين أسير سابق اعتقلته قوات الاحتلال الاسرائيلي بتاريخ 15 أيار/ مايو 2019 بعد اصابته في قدمه اليمنى، ما أدى إلى تهتك في الأوعية الدموية لديه.

وفا

 




 

 


 

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