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الثلاثاء، 07-02-2023 06:36 ص

استشهاد الفتى حمزة الأشقر برصاص الاحتلال في نابلس

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الوكيل الاخباري - استشهد فجر اليوم الفتى حمزة الأشقر (17 عاما) إثر إصابته برصاص الاحتلال في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

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وأفادت مصادر بأن الأشقر وهو من سكان مخيم عسكر الجديد أصيب بجراح بليغة بالرأس خلال التصدي لقوات الاحتلال التي اقتحمت حي المساكن الشعبية شرقي المدينة لاعتقال ثلاثة فلسطينيين.


وبينت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسرى المحررين عنان بشكار وعاصم بشكار وشادي بشكار عقب اقتحام منازلهم في المساكن الشعبية.


ودارت مواجهات واشتباكات مع قوات الاحتلال خلال انسحابها أصيب خلالها الأشقر بشكل مباشر بالرأس، ونقل إلى مستشفى رفيديا، وأعلن هناك عن استشهاده متأثرا بإصابته.

 

صفا


 




 

 


 

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