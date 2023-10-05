الخميس 05-10-2023
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الخميس، 05-10-2023 10:08 ص

استشهاد شابين متأثرين بجروحهما برصاص الاحتلال في طولكرم

اسعاف 5


الوكيل الاخباري - استُشهد اليوم الخميس، شابان متأثرين بجروحهما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية شوفة، جنوب طولكرم.

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وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشابين عبد الرحمن فارس محمد عطا (23 عاماً)، وحذيفة عدنان محمد فارس (27 عاماً).


وقالت مصادر في طولكرم، إن الشهيدين عطا وفارس استُشهدا خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية شوفة، وهما من مخيم طولكرم، ويسكنان في ضاحية ذنابة شرق المدينة.


وكانت قوة خاصة إسرائيلية مدعومة بقوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت مخيم طولكرم من جهة ضاحية ذنابة شرق المدينة، ونشرت قناصتها بين الأزقة، واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاههم.


وأفادت مصادر طبية في مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، بوصول إصابتين برصاص الاحتلال أحدهما بالكتف، والآخر بالبطن، حالتهما مستقرة.


وأعلنت مديرية التربية والتعليم في طولكرم عن تأخير الدوام المدرسي في مدارس المدينة وضواحيها حتى الساعة التاسعة حفاظا على أرواح الطلبة.

 

وفا


 




 

 


 

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