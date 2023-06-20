استشهاد شاب خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت لحم

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت مساء أمس الاثنين، في قرية حوسان غرب بيت لحم.وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان نبأ استشهاد الشاب زكريا محمد زكريا الزعول (20 عاماً) برصاص الاحتلال الحي في الرأس، في بلدة حوسان.وقال مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة ، إن المواجهات تركزت في منطقة المطينة على المدخل الشرقي للقرية، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما اسفر عن اصابة شاب بعيار ناري في الرأس ونقل الى المستشفى لتلقي العلاج، حيث أعلن عن استشهاده لاحقا.