الجمعة 05-02-2021
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الجمعة، 05-02-2021 12:15 م

استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطنين في رام الله

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الوكيل الاخباري - استشهد صباح اليوم الجمعة الشاب خالد ماهر نوفل (34 عاما)، من قرية راس كركر غرب رام الله، بعد أن أطلق مستوطنين النار عليه، على جبل "الريسان" القريب من القرية.

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وقال رئيس مجلس قروي راس كركر راضي أبو فخيدة، إن قوات الاحتلال أبلغت والده باستشهاد نجله خالد، وذلك بحسب وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).


وأضاف: إن قوات الاحتلال ما زالت تحتجز جثمان الشهيد، واقتحمت المنطقة واقتادت والده ماهر نوفل، وشقيقه محمد لموقع استشهاده، وذلك بهدف رؤية مقتنياته الشخصية وآثار الدماء.


وقالت مصادر من القرية لـوكالة الأنباء الفلسطينية، إن الشهيد نوفل كان بالقرب من جبل الريسان الذي صودر مؤخرًا، وأقيمت عليه مستوطنة "سديه أفرايم"، وتم إطلاق النار عليه من قبل مستوطنين.


وأكدت أن قوات الاحتلال المتواجدة بشكل مكثف قرب جبل الريسان، منعت الطواقم الطبية الفلسطينية من الوصول إلى جثمان الشهيد.


--(بترا)

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