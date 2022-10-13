الخميس 13-10-2022
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الخميس، 13-10-2022 08:06 ص

استشهاد شاب متأثرا بإصابة خطيرة من الخليل

اسعاف 5


الوكيل الإخباري - استشهد شاب، متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في مخيم العروب شمال الخليل.

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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، أن الشاب أسامة محمود عدي (18 عاما)، استشهد خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال على مدخل مخيم العروب.


وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين خلال المواجهات، ما أدى إلى إصابة عدي بالرصاص الحي في البطن، وتم نقله الى أحد المراكز الطبية القريبة، وصفت إصابته بالخطيرة، قبل أن يعلن عن استشهاده لاحقا.

 

وكالات


 




 

 


 

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