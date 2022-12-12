استشهاد طفلة برصاص الاحتلال في جنين

الوكيل الإخباري - أعلن مدير مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي بمدينة جنين، منتصف الليلة، عن استشهاد الطفلة جنى مجدي عصام عساف زكارنة البالغة من العمر (16 عاما)، إثر اصابتها برصاصة في الرأس خلال اقتحام قوات الاحتلال الحي الشرقي من مدينة جنين.

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وقالت مصاددر، إن الطفلة الشهيدة اصيبت برصاص الاحتلال بينما كانت تتواجد على سطح منزلها وعثر عليها عقب انسحاب قوات الاحتلال من المنطقة.



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت الحي الشرقي من مدينة جنين، وأصابت مواطنين فلسطينيين على الأقل واعتقلت ثلاثة آخرون، بينما ألحقت أضرارا بعدد من المركبات المتوقفة وبأحد المحال التجارية.

وفا