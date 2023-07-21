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الجمعة، 21-07-2023 06:07 م

استشهاد طفل فلسطيني وإصابة آخر بجروح خطيرة شمال رام الله

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الوكيل الإخباري- استشهد الطفل محمد فؤاد عطا البايض (17 عاما) متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في رأسه، وأصيب آخر بجروح خطيرة خلال مواجهات اندلعت اليوم الجمعة، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية أم صفا شمال رام الله.

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وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بوصول إصابتين خطيرتين برصاص الاحتلال الحي في الرأس والبطن الى المستشفى الاستشاري من قرية أم صفا، قبل أن يعلن الأطباء عن استشهاد الطفل البايض، علما أنه من مخيم الجلزون شمال رام الله.


وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن عددا من المواطنين أصيبوا أيضا بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام الاحتلال القرية.

 




 

 


 

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