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الاحتلال يعتقل 7 شبان من رام الله بينهم شقيقان

الإثنين، 26-06-2023 09:26 ص

الاحتلال يعتقل 7 شبان من رام الله بينهم شقيقان

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الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، 7 شبان من قريتي بيتين وأبو شخيدم شرق وشمال رام الله.


وذكرت مصادر ، أن الاحتلال اعتقل الشقيقين باسل وهادي عبد الله حامد، ومحمد يوسف جابر، ومحمد قنديل، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.


وأشارت المصادر، إلى أن الاحتلال اعتقل الشقيقين للضغط على شقيقهما الثالث نجم ليسلم نفسه لجيش الاحتلال.


ولفتت إلى أن الاحتلال اعتقلت من بلدة أبو شخيدم شمال رام الله ثلاثة شبان وهم: إسماعيل أبو شخيدم، وفهد قنداح، وعبد الله أبو شخيدم، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.


وفي بلدة سلواد، اندلعت مواجهات بين جيش الاحتلال وعدد من الشبان، وسط إطلاق لقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، أو اعتقالات.

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وفا


 




 

 


 

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