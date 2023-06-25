مستوطنون يحرقون محاصيل زراعية في رام الله

الوكيل الاخباري - أحرق مستوطنون، اليوم الأحد، محاصيل زراعية على مساحة 6 دونمات، في قرية ترمسعيا شمال رام الله.

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وقال عضو مجلس قروي المغير نعيم أبو مرزوق لـ"وفا"، إن مستوطني "عادي عاد" أشعلوا النيران في 6 دونمات مزروعة بالقمح، تعود ملكيتها للفلسطيني نضال أحمد أبو عليا من قرية المغير شرق رام الله.



يذكر أن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، شنوا، الأربعاء الماضي، عدوانا على قرية ترمسعيا، أسفر عن استشهاد الشاب عمر جبارة "أبو القطين" (25 عاما)، وإصابة 12 آخرين بالرصاص الحي، وإحراق نحو 30 منزلًا، وأكثر من 60 مركبة.

وفا