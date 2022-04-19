استشهاد فلسطينية متأثرة بجراحها في جنين

الوكيل الاخباري - استشهدت مواطنة فلسطينية مساء الإثنين، متأثرة بجراحها التي أصيبت بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي في بلدة فقوعة شرقي مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح لها عن استشهاد المواطنة حنان محمود خضور (١٨ عاماً) متأثرة بجروحٍ حرجة أصيبت بها برصاص الاحتلال، الأسبوع الماضي، ونُقلت على إثرها إلى مستشفى ابن سينا التخصصي من بلدة فقوعة.

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