54 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال شمال القدس

الوكيل الإخباري-أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، ظهر اليوم الثلاثاء، بأن 54 مواطنا فلسطينيا أصيبوا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس، بينهم 7 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

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وذكرت مصادر محلية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية تمركزت عند الشارعين الرئيسيين للمخيم وبلدة كفر عقب، وأغلقت مدخليهما.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن الفلسطيني زياد الأعرج، وهو والد الشهيد محمد، الذي ارتقى برصاص الاحتلال في عام 2014.



وأفادت المصادر ذاتها، بأن عددا من قناصة قوات الاحتلال اعتلت أسطح منازل المواطنين في المخيم، وسط مواجهات مع الشبان، أعقبها اطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.



كما استولت قوات الاحتلال على مركبتين من المخيم.

وفا

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