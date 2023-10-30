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الإثنين، 30-10-2023 03:13 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن في القدس الشرقية

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الوكيل الإخباري- استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال اليوم الاثنين بالقدس الشرقية بعد زعم الشرطة الإسرائيلية أنه نفذ عملية طعن.

وقالت شرطة الاحتلال إن أحد عناصرها أصيب بعملية طعن قبل أن يلاحقوا المنفذ ويطلقوا عليه النار في منطقة قريبة من شارع صلاح الدين بالقدس الشرقية.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن حالة الشرطي المصاب خطيرة، لكن مستقرة.

ووصلت قوات كبيرة من الشرطة إلى المكان وأغلقته أمام مرور المشاة والسيارات، بحسب شهود عيان.

يأتي ذلك في حين تشهد الضفة الغربية اشتباكات واقتحامات للجيش الإسرائيلي وحملة اعتقالات واسعة، مع تصاعد قصف الاحتلال لقطاع غزة وهجومه البري عليه.

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 الجزيرة


 




 

 


 

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