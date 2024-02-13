استشهاد فنان فلسطيني شهير وعدد من أفراد أسرته بقصف إسرائيلي

الوكيل الاخباري - استشهد الفنان الفلسطيني علاء قدوحة وعدد من أفراد عائلته بقصف إسرائيلي استهدف منزلهم في النصيرات وسط قطاع غزة.

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وأفادت مصادر صحفية فلسطينية باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا لعائلة قدوحة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة"، وأن من بين الشهداء الفنان الفلسطيني علاء قدوحة وعدد من أفراد عائلته في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



وقدوحة يعد من بين أشهر الفنانين على منصة "تيك توك" وكان يظهر في مشاهد عدة على أنه "ضابط إسرائيلي" وله عدد من الأعمال الدرامية الفلسطينية.





