الأربعاء 12-05-2021
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الأربعاء، 12-05-2021 10:49 ص

استشهاد قائدين بارزين في استخبارات حركة حماس

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الوكيل الاخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي عن استشهاد شخصيتين بارزتين في استخبارات "حماس"، هما رئيس جهاز أمن الاستخبارات العسكرية في الحركة ونائبه.  

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وقال الجيش الإسرائيلي بهذا الشأن "مقاتلاتنا... حيّدت شخصيتين استخباراتية بارزتين في حماس هما، حسن كاوجي، رئيس الدائرة الأمنية بالاستخبارات العسكرية التابعة لحماس، ونائبه وائل عيسى، رئيس مكافحة التجسس".

وكان الجيش الإسرائيلي قد قصف عددا من الأهداف في قطاع غزة في الساعات الأخيرة ، فيما يستمر القصف.

وكان أعلن في وقت سابق أن كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أطلقت 100 صاروخ باتجاه مدينة بئر السبع جنوب الاحتلال ردا على تجدد القصف الجوي الإسرائيلي على منازل في قطاع غزة.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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