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أبو عبيدة: فقدان أكثر من 60 أسيرا إسرائيليا نتيجة قصف العدو

السبت، 04-11-2023 09:45 م

استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة العشرات بقصف لطائرات الاحتلال على مخيم جباليا

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الوكيل الاخباري- استشهد سبعة مواطنين فلسطينيين وأصيب العشرات، مساء اليوم السبت، جراء استهداف طائرات الاحتلال، منزلا وسط مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

وأفاد مصدر بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا يعود لعائلة محيسن بشارع الهوجا وسط مخيم جباليا، ما أدى الى استشهاد سبعة مواطنين فلسطينيين وإصابة العشرات، كانوا داخل المنزل المستهدف وفي محيطه.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع عدد الشهداء والجرحى نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة، منذ السابع من تشرين الاول/ أكتوبر الماضي إلى 9572 شهيدا، وأكثر من 26 ألف جريح، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين.

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