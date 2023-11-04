أربعة شهداء في قصف للاحتلال على مخيم النصيرات

الوكيل الاخباري- استشهد، مساء اليوم السبت، أربعة مواطنين فلسطينيين، في غارة لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.



وأفاد مصدر، بأن أربعة مواطنين فلسطينيين استشهدوا، جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع.



وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع عدد الشهداء والجرحى نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة، منذ السابع من تشرين الاول/ أكتوبر إلى 9572 شهيدا، وأكثر من 26 ألف جريح.



وأوضحت أن 9425 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 147، والجرحى إلى أكثر 2200، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين.

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