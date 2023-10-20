استطلاع: الدعم الأمريكي لعدوان الاحتلال على غزة يطيح بشعبية بايدن

الوكيل الإخباري - أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة CBC الأمريكية، أن غالبية الأمريكيين لا يوافقون على سياسات الرئيس الأمريكي جو بايدن فيما يتعلق بالصراع بين الاحتلال وحركة حماس .

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وأظهر الاستطلاع أن 56% من المشاركين لا يوافقون على تعامل بايدن مع التصعيد في الشرق الأوسط، فيما وصلت نسبة عدم الموافقة بين الناخبين الجمهوريين إلى 72%.



وعند الإجابة على سؤال حول ما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة إرسال مساعدات عسكرية للاحتلال، انقسمت آراء الذين شملهم الاستطلاع، وفي حين أن غالبية مؤيدي الحزب الجمهوري يؤيدون هذه الخطوة، فإن أكثر من النصف (53%) من الديمقراطيين يعارضون مثل هذه المساعدة.



وعندما السؤال عن ضرورة إرسال مساعدات إنسانية أمريكية إلى قطاع غزة، أجابت الأغلبية الساحقة من الديمقراطيين بالإيجاب (70%)، فيما عارضت أغلبية الجمهوريين (59%) هذا الإجراء. وكالات

