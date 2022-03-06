الأحد 06-03-2022
الوكيل الاخباري

بدء توصيل الأدوية المزمنة لمراجعي مستشفى البشير

الصحة العالمية: الصراع في أوكرانيا يزيد من انتشار فيروس كورونا

19 بنكا دوليا تشارك في تمويل صفقة أنابيب غاز أرامكو السعودية

جمعية البنوك: لا توجّه حتى الآن بتأجيل أقساط القروض قُبيل رمضان

معاملة مالية مغربية ازدهرت في عهد كورونا

وزير الطاقة اللبناني للوكيل: أمريكا تصرّ على ضخ الغاز المصري قبل الكهرباء الأردنية

تعليق الدوام في 9 مدارس حكومية في الرويشد بسبب الحالة الجوية

77 % من الأردنيين : القضية الفلسطينية هي أهم مشكلة بالشرق الأوسط

طبيب أردني يوضح حول متلازمة التهاب الأجهزة المتعددة لدى الأطفال

تفاصيل الحالة الجوية يومي الأحد والإثنين

الأحد، 06-03-2022 11:59 ص

اصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

119674-611299152035-331767160615727102-90978576-40497530543692-8135-31508095


الوكيل الإخباري - أصيب، صباح اليوم الأحد، عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اندلعت في مخيم العروب شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

اضافة اعلان


وقالت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في بيان، إن مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال التي أغلقت البوابة الرئيسية لمدخل المخيم، واقتحمت الحي المحاذي للشارع الرئيسي رقم 60، وأطلقت القنابل السامة المسيلة للدموع والصوتية صوب المواطنين الفلسطينيين في المخيم ، ما أدى الى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.


وعلى صعيد متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، سبعة عشر فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة.


وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان إن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت وسط اطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل وبيت لحم ونابلس ورام الله والبيرة وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة ،واعتقلت هؤلاء المواطنين.

 

بترا 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
ق

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في القدس

اح

الاحتلال يحتجز مدير شرطة ضواحي القدس ومرافقه

YuX0GqWjdPwrQGVvhYwmEKKMchqrn7yN0V8OiM2q

64 يوما على مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال

SUomx

الأسرى يواصلون خطواتهم النضالية لليوم الـ28 على التوالي

NZSIR

نادي الأسير: الاحتلال أصدر 8700 أمر اعتقال إداري منذ 2015

اعتقالات-الخليل

الاحتلال يعتقل طفلا عند مدخل مخيم الفوار

أخبار متعلقة
1-1552459002-jpg-72505857645124708

الخليل: إصابة عشرات الطلبة والمعلمين الفلسطينيين بالاختناق

N3lpjeWtqiKRcbNcx3ZFKElAJ4B2htWoa9Tuji2L

إصابات بالاختناق واعتقال ثلاثة فلسطينيين في الخليل

9999162089

إصابة شاب بالرصاص والعشرات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال ببلدة الخضر

220219164834874075518

إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في بيت لحم