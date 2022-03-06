اصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

الوكيل الإخباري - أصيب، صباح اليوم الأحد، عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اندلعت في مخيم العروب شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

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وقالت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في بيان، إن مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال التي أغلقت البوابة الرئيسية لمدخل المخيم، واقتحمت الحي المحاذي للشارع الرئيسي رقم 60، وأطلقت القنابل السامة المسيلة للدموع والصوتية صوب المواطنين الفلسطينيين في المخيم ، ما أدى الى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.



وعلى صعيد متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، سبعة عشر فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة.



وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان إن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت وسط اطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل وبيت لحم ونابلس ورام الله والبيرة وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة ،واعتقلت هؤلاء المواطنين.

بترا

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