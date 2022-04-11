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الإثنين، 11-04-2022 10:13 ص

اضراب شامل في بيت لحم حدادا على شهيدين

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الوكيل الإخباري-عم، اليوم الإثنين، الإضراب الشامل في محافظة بيت لحم، حدادا على روحي الشهيدين محمد علي غنيم (20 عاما) من بلدة الخضر، وغادة إبراهيم سباتين (45 عاما) من قرية حوسان.

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وأفاد مراسل وفا، بأن الإضراب يأتي التزاما بدعوة القوى الوطنية في محافظة بيت لحم، ويشمل كافة مناحي الحياة، باستثناء القطاع الصحي.


وسيشيع بعد صلاة ظهر اليوم جثمان الشهيد محمد غنيم إلى مثواه الأخير في مقبرة الشهداء في البلدة، من أمام مستشفى بيت جالا.


وكانت جماهير محافظة بيت لحم قد شيعت أمس جثمان الشهيدة سباتين من قرية حوسان إلى مثواها الأخير في مقبرة القرية.


يشار إلى أن الشاب غنيم استشهد بالقرب من منزله، وسباتين أثناء مرورها على الشارع الرئيس في منطقة المطينة على المدخل الشرقي لقرية حوسان.

 

وفا

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