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الأربعاء، 09-02-2022 10:05 ص

اضراب في الضفة الغربية حدادا على أرواح شهداء نابلس

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الوكيل الإخباري-عم الإضراب الشامل عدة مدن في الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، تلبية لدعوات وجهتها حركة "فتح" وقوى وفعاليات وطنية وشبابية، حدادا على أرواح شهداء نابلس الثلاثة، الذين اعدمتهم قوة خاصة تابعة للاحتلال أمس الثلاثاء.

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وشل الاضراب المرافق والمحال والمصالح التجارية في مدن رام الله والبيرة ونابلس وجنين وطولكرم، وأعلن الحداد على ارواح الشهداء الثلاثة.


ودعت مجالس الطلبة وحركة الشبيبة الطلابية في العديد من الجامعات إلى تعليق الدوام وفتح بيوت عزاء لشهداء نابلس، في حرم الجامعات.


ونعت القوى والفعاليات الوطنية، في بيانات صادرة عنها، شهداء نابلس، ودعت إلى تصعيد المقاومة الشعبية وتوسيع رقعة المواجهة مع الاحتلال في كافة المناطق والتصدي للمستوطنين. 


وأكدت القوى في بياناتها على تعزيز التلاحم الوطني والشعبي لمواجهة ارهاب الاحتلال ومستوطنيه، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك لحماية الشعب الفلسطيني بما ينص عليه القانون الدولي. 


وكانت قوات خاصة تابعة للاحتلال قد اقتحمت أمس حي المخفية بمدينة نابلس، بمركبة عمومية تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، وأطلقت النار بكثافة صوب مركبة يستقلها ثلاثة شبان، ما أدى إلى استشهادهم وهم: أدهم مبروكة، ومحمد الدخيل، وأشرف مبسلط.

 

وفا

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