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الجمعة، 04-02-2022 11:39 م

حملة لدعم النساء الحوامل والمرضعات في غزة والضفة الغربية

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الوكيل الاخباري - أطلق برنامج الأغذية العالمي حملة جديدة لتقديم الدعم الغذائي لمئات النساء الحوامل والمرضعات في غزة والضفة الغربية، بهدف مكافحة سوء التغذية وارتفاع معدلات فقر الدم لديهن.

وتأتي الحملة تحت شعار "مكاسبكم الصغيرة تقود إلى إنجازات كبيرة"، وتشمل أنشطة مثل جلسات الطبخ، ومستلزمات الحدائق المنزلية والتدريب على زراعة الخضار والفواكه، وفقا لما أورده مركز أخبار الأمم المتحدة الجمعة.

ويهدف برنامج الأغذية العالمي من خلال هذه الحملة، إلى دعم الأمهات والأسر في تحسين تغذيتهم مع زيادة استهلاك الحديد الموجود في النظام الغذائي.

كما سيوفر برنامج الأغذية العالمي للمشاركات جلسات حول البستنة المنزلية وبستنة النباتات الغنية بالحديد من خلال نشاط "ازرعوا حديقتكم الخاصة".

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يعد نقص الحديد مشكلة تهدد الصحة العامة في فلسطين، وخاصة بين الأطفال دون سن الخامسة.

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