الاحتلال يهدم منازل ويجرف أراضي بالضفة الغربية

الوكيل الاخباري- جرف مستوطنون متطرفون يهود اليوم الأحد، أراضي تابعة لبلدة جوريش جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

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وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس في بيان، إن 3 جرافات تابعة للمستوطنين، جرفت عددا من الدونمات من أراضي جوريش، في اعتداءات ممنهجة لصالح المستوطنات الإسرائيلية الجاثمة على اراضي المواطنين في المنطقة.



وهدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، منزل إحدى العائلات في مدينة اللد داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 بعد محاصرته ومنع وصول المواطنين إليه. وقالت لجنة المتابعة العربية للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني إن قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية والوحدات الخاصة التابعة لها، اقتحمت حي شنير في اللد، لحماية آليات وجرافات السلطات التي حضرت لتنفيذ هدم المنزل. وتلقى صاحب المنزل منذ أسابيع، قرارا بهدم المنزل بحجة البناء دون ترخيص، وتوجه إلى المحكمة في محاولة لإلغاء قرار الهدم، غير أنه لم يتمكن من ذلك. يذكر أن المنزل شيد عام 2013 وكان يؤوي عائلة مكونة من 11 شخصا.

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