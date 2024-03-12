الثلاثاء 12-03-2024
الوكيل الاخباري
 

عاجل قطر تكشف آخر تطورات الهدنة في غزة

الخارجية تعزي بضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية في اندونيسيا

منصة عالمية تحظر كاميرات المراقبة داخل منازل الضيافة اعتباراً من الشهر المقبل

اعلام عبري: نقل شحنة كبيرة من الطحين من ميناء أسدود إلى غزة

تقرير يتوقع ارتفاع الفائدة مجددا في مصر

ارتفاع عدد شهداء المجاعة في قطاع غزة إلى 27

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم جنين

تعرف على سعر الليرة الانجليزي والرشادي في الأردن

الأردن يعزي بضحايا فيضانات جزيرة سومطرة في اندونيسيا

الاحتلال اعتقل 7555 فلسطينيا من الضفة منذ بدء العدوان

الثلاثاء، 12-03-2024 01:27 م

اعلام عبري: نقل شحنة كبيرة من الطحين من ميناء أسدود إلى غزة

65f027134c59b775ce4bd825 (1)


الوكيل الإخباري- أفاد موقع Ynet الإسرائيلي بأنه تم نقل شحنة كبيرة من الطحين يصل وزنها إلى 114 ألف طن إلى غزة من ميناء أسدود حيث تم وضع المساعدات لعدة أشهر.

اضافة اعلان


وتم نقل المساعدات إلى الميناء في أعقاب الوعد الذي قطعه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للرئيس الأمريكي جو بايدن في شهر يناير بتسليمها إلى القطاع، ولكن منذ ذلك الحين تأخرت الشحنة بسبب المعارضة القوية في مجلس الوزراء السياسي الأمني.

وتمت الموافقة على إرسال الشحنة، بعد أن ضعفت معارضة مجلس الوزراء للمساعدات الإنسانية، على أساس أن هذا أمر بالغ الأهمية لسير الحرب. والآن فقط وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يعارضها في مجلس الوزراء.

وفي يناير أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن مسؤولين أمريكيين وبريطانيين وأوروبيين يمارسون ضغوطا على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر ميناء أسدود.

وفي فبراير، ذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط (الأونروا) أن السلطات الإسرائيلية منعت تفريغ مساعدات إنسانية للفلسطينيين في ميناء أشدود، وهي مكونة من 1049 حاوية من الأرز والدقيق والحمص والسكر والزيت النباتي.

وفي وقت لاحق، اعترف وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش بأنه منع دخول شحنة طحين إلى قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع نتنياهو.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
سكان غزة منهكون.jpg-aa07a349-12ea-4a3f-9a48-5b614c259642

ارتفاع عدد شهداء المجاعة في قطاع غزة إلى 27

1710237138250 (1)

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم جنين

احتلال 5

الاحتلال اعتقل 7555 فلسطينيا من الضفة منذ بدء العدوان

7

جثامين متحللة بشوارع خانيونس عقب انسحاب قوات الاحتلال

كك

انطلاق أول سفينة تحمل نحو 200 طن مساعدات لغزة من قبرص

الاحتلال يفتش

جيش الاحتلال يحاصر منزلا بجنين

أخبار متعلقة
047ff420-d803-11ee-8f28-259790e80bba

الاحتلال يقصف شاحنة المساعدات في دير البلح بصاروخين

393339

فرنسا تتهم إسرائيل بمنع وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

main_image65d613e64b180

سوناك: نسعى لوقف دائم لإطلاق النار في غزة وعلينا أن نبذل كل ما في وسعنا لإيصال المساعدات

394201

الأونروا: قوافل المساعدات تتعرض لإطلاق النار وإسرائيل تمنع وصولها إلى مناطق بغزة

1220201620467961

قطر : لا انفراجة يمكن الاعلان عنها الآن ومتفائلون بالمفاوضات الجارية

download (1)

الغذاء العالمي: توقف تسليم المساعدات إلى شمال غزة