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الثلاثاء، 27-02-2024 02:23 م

قطر : لا انفراجة يمكن الاعلان عنها الآن ومتفائلون بالمفاوضات الجارية

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الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري متفائلون بالمفاوضات الجارية بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بشأن صفقة تبادل أسرى، ووقف إطلاق النار ولا يوجد انفراجة يمكن الإعلان عنها بخصوص اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

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واشار ان قطر لا يمكنها التعليق على حديث الرئيس الامريكي بايدن بتوقع الاتفاق على وقف إطلاق النار يوم الاثنين المقبل.

 

وتابع  :" الجهود مستمرة على مختلف الصعد بشأن الوساطة، وهناك العديد من التطورات التي جرت في إطارها".

 

وبين ان إدخال المساعدات إلى غزة يتراجع، وعلى المجتمع الدولي التدخل بشكل أوضح"لم نرَ ضغطا حقيقيا من المجتمع الدولي لإدخال المساعدات إلى غزة" 


واشار ان وجود 300 ألف شخص دون غذاء أو أي شكل من أشكال الحياة الإنسانية في شمال غزة يعدّ كارثة.

 

ودعا جميع الأطراف إلى التهدئة، موضحاً بأن قطر تسعى للوصول إلى هذا الهدف رغم وجود معوقات.


 




 

 


 

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