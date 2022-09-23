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الجمعة، 23-09-2022 11:00 ص

الآلاف يلبّون نداء الفجر العظيم في المسجدين الأقصى والإبراهيمي

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الوكيل الإخباري - لبّى آلاف الفلسطينيين فجر اليوم الجمعة، نداء الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك في القدس والمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

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وشدّ المصلون رحالهم إلى المسجد الأقصى من بلدات القدس القديمة وقراها، ومن مدن الداخل المحتل والضفة الغربية، تلبية لدعوات الرباط في المسجد للتصدي لاقتحامات المستوطنين ومخططاتهم بحق المسجد.


وبدأ المصلون اعتكافهم داخل المسجد الأقصى منذ فجر اليوم حتى نهاية أعياد الاحتلال، مؤكدين على حمايته والتصدي لاقتحامات المستوطنين للأقصى.


في سياق متصل، لبّت أعداد كبيرة نداء الفجر العظيم في المسجد الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل، في فجر أطلقوا عليه فجر الرباط العظيم.


وشاركت عدد من العائلات في الخليل ونقابات بإحياء الفجر العظيم في المسجد الإبراهيمي، وسط أجواء من الاحتفالات وزفة عدد من العرسان وتقديم الضيافة للمصلين. (مدينة القدس)



 




 

 


 

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