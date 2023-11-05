الأحد 05-11-2023
الوكيل الاخباري

المواصفات والمقاييس: تحويل 7 محطات محروقات إلى النائب العام الشهر الماضي

مدير مستشفى العودة: المستشفى قد يخرج عن الخدمة خلال 36 ساعة لنقص الوقود

عباس لـ انتوني بلينكن: الحلول العسكرية لن تجلب الأمن لإسرائيل

شاهد : كتائب القسام تدك الاراضي المحتلة برشقات صاروخية

الملك لميقاتي: يجب تكثيف الجهود لوقف الحرب على غزة

بقذيفتي "الياسين 105" .. كتائب القسام تدمر دبابتين صهيونيتين

الإعلام العبري: أعداد قتلى الجيش لا يمكن استيعابها

"الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" يحذر من ارتفاع وفيات أطفال غزة بسبب الجفاف

الهلال الأحمر المصري: 30 شاحنة مساعدات عبرت اليوم إلى غزة

حزب الله يعلن استشهاد اثنين من مقاتليه خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان

عاجل

حزب الله يعلن استشهاد اثنين من مقاتليه خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان

الأحد، 05-11-2023 01:15 م

"الأسرى": المعتقل أسيد صالح من جنين تعرض للتنكيل والتعذيب منذ اعتقاله

bc7a9fdecc41b6132b8ef7264b0871f9


الوكيل الإخباري- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، إن المعتقل الجريح أسيد صالح (20 عاما) من مدينة جنين تعرض للتنكيل والتعذيب الشديدَين منذ اعتقاله في التاسع من تشرين الأول الماضي.

وأوضحت الهيئة، أن المعتقل صالح أصيب إصابة بالغة في قدمه، ونُقل على إثرها إلى مستشفى إسرائيلي ومكث فيه لمدة 3 أيام، ثم نُقل إلى "عيادة سجن الرملة".

اضافة اعلان

 

وقال محامي المعتقل صالح الذي تمكن من زيارته مؤخرا، إن جنود الاحتلال ضربوه بالبندقية في مكان إصابته، وشتموه بألفاظ نابية، ووضعوا القيود على يديه وشدوها بشكل كبير، حتى أن آثار القيود ما زالت على يديه حتى اليوم.


وأضاف المحامي، أن جنود الاحتلال التقطوا صورا للمعتقل أثناء ضربه في تعمد واضح لإهانته، كما تعرض لهجوم من مستعمرين أثناء مكوثه في المستشفى، إضافة إلى احتجاز شرطة الاحتلال له داخل حمام غرفته والاعتداء عليه بالضرب.

وتابع: كان للمعتقل ملابس عليها دماء عند الاعتقال، فحضر الجنود وأمسكوا بالملابس وقاموا بمسح الدماء على جسده، كما اعتدوا عليه بشكل مستمر في المستشفى، وعندما كان ينادي على الأطباء كانوا يضعون الوسادة على فمه حتى لا يُصدر أي صراخ.


وأردف المحامي: كانوا يقولون له إن أباه وأمه قد ماتا، وإنه لن يراهما للضغط عليه من ناحية نفسية، وعند نقله من المستشفى الخاص إلى "عيادة سجن الرملة" تم وضعه على كرسي متحرك، ووضع غطاء على وجهه، وكان الجنود يضربونه على رأسه طوال الطريق ويشتمونه.

وفا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
gaza-hospitals

مدير مستشفى العودة: المستشفى قد يخرج عن الخدمة خلال 36 ساعة لنقص الوقود

25255

عباس لـ انتوني بلينكن: الحلول العسكرية لن تجلب الأمن لإسرائيل

WhatsApp Image 2023-11-05 at 14.16.16

شاهد : كتائب القسام تدك الاراضي المحتلة برشقات صاروخية

QNA_Jabaliya_Palestine_01_11_2023

استشهاد 30 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب ميناء غزة

6666

بقذيفتي "الياسين 105" .. كتائب القسام تدمر دبابتين صهيونيتين

20231009_1696841997-376

الإعلام العبري: أعداد قتلى الجيش لا يمكن استيعابها

أخبار متعلقة
65328fbb42360460766b2d84

"بي بي سي": حماس مستعدة للإفراج عن بعض الأسرى مقابل وقف إطلاق النار

65311fcb4c59b7064d5b5403

اعلام امريكي : احتمال إنقاذ كل الأسرى الإسرائيليين منخفض جدا

10202318144326461277318

الاحتلال يداهم محلات ومنازل الفلسطينيين في جنين

06123218283591708300441831333802

معتقلان من جنين يدخلان عامهما الـ21 في الأسر

HA.jpg-4ce4853b-4570-44c0-89cb-168156ac6d8b

وقفة في طولكرم إسنادا للمعتقلين ومنددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة

شهيد قباطية.jfif-2e77c02d-f256-4618-8618-9f563625a230

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في جنين