الخميس 06-07-2023
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الخميس، 06-07-2023 04:25 م

الأسير الفلسطيني بشير الخطيب يعانق الحرية بعد 35 عاما

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الوكيل الإخباري- أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، عن الأسير البطل بشير الخطيب (60 عاما) من مدينة الرملة بأراضي العام 1948، والمعتقل منذ 35 عاما في السجون، وذلك من سجن (النقب).

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والخطيب معتقل منذ عام 1988، وقد صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد، وجرى تحديده بـ35 عاما في 2012، وذلك بعد جهود قانونية، علما أنه أب لخمسة أبناء، وله ثمانية أحفاد.


وعلى مدار هذه السنوات، رفض الاحتلال إدراج اسمه ضمن الصفقات والإفراجات التي تمت، وكان من المفترض إطلاق سراحه ضمن (الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى) عام 2014، إلا أن الاحتلال تنكر للاتفاق الذي تم في حينه، ورفض الإفراج عنه إلى جانب مجموعة أخرى من رفاقه القدامى.

 

وفا


 




 

 


 

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