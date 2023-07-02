الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق أسيرين من جنين

الوكيل الإخباري- جددّت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الاعتقال الإداري بحق الأسيرين أوس الشلبي، وأحمد عباهرة من جنين.

اضافة اعلان



وذكر ذوو الأسير الشلبي لـ"وفا"، أن سلطات الاحتلال جددت الاعتقال الإداري للمرة الثالثة على التوالي بحق نجلهم لمدة 6 أشهر، بعد أن كان من المفترض أن يطلق سراحه اليوم.



وأوضحوا أن إدارة سجن "النقب" سلّمت الأسير أوس قرار التمديد، دون مثوله أمام محكمة الاحتلال العسكرية، بذريعة "الملف السري".



كما جددت محكمة الإحتلال الإعتقال الإداري بحق الأسير أحمد محمود عباهرة لمدة 6 أشهر، وذلك للمرة الثانية.

