السبت 23-09-2023
الوكيل الاخباري

الشرطة المجتمعية تزور مدارس وتلقي محاضرات توعوية في مادبا

مادبا.. ارتفاع عدد السياح 116 %

بيان صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية

تقديرات مخزونات خام النحاس في إحدى مناطق ضانا تصل لمليون طن

تخفيضات وعروض في المؤسسة الاستهلاكية المدنية

الفئات المستثناة من العطلة الرسمية الأربعاء المقبل

وفاة شخص من جنسية عربية وإصابة آخر بحادث انهيار أتربة في إربد

3552 طنا من الخضار والفواكه وردت للسوق المركزي اليوم

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم

ولي العهد يجري لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية بواشنطن

السبت، 23-09-2023 01:27 م

الأسير كايد الفسفوس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ52 في سجون الاحتلال

٨٨


الوكيل الاخباري - يواصل الأسير كايد الفسفوس (34 عاما) من بلدة دورا جنوب الخليل، إضرابه عن الطعام لليوم ال52، لاعتقاله الإداري التعسفي.


قال نادي الأسير، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تعنته ورفضه الاستجابة لمطلب المعتقل الإداري كايد الفسفوس (34 عاما) من بلدة دورا جنوب الخليل، والمضرب عن الطعام منذ (52 يوما)، رفضا لاعتقاله الإداري التعسفي.


وأوضح نادي الأسير، في بيان، صدر اليوم السبت، أن إدارة سجون الاحتلال تواصل تعنتها ورفضها الاستجابة لمطلب الفسفوس (34 عاما)، حيث نقلت الفسفوس أول أمس من زنازين سجن (النقب الصحراوي)، إلى زنازين سجن (عسقلان)، حيث تشكل عمليات النقل جزءا من الإجراءات التنكيلية، التي تتعمد استخدامها بحق المضربين بهدف إنهاكهم جسديا.


وتابع أن عملية نقل الفسفوس بعد أن تجاوز الـ50 يوما على إضرابه، إلى الزنازين بدلا من مستشفى "مدني"، رسالة إلى أن الاحتلال ماضٍ في عملية انتقام ممنهجة بحقه.

اضافة اعلان

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ه

مستوطنون يعتدون على رعاة الأغنام في المغير شرق رام الله

الاحتلال٦

الاحتلال يستولي على جرار ومعدات زراعية غرب سلفيت

اقصى

مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية في محيط المسجد الأقصى

غ

الاحتلال يعتقل 5 شبان من نابلس

احتلال٨

قوات الاحتلال تعتقل شابين من جنين على حاجز عسكري

احتلال

الاحتلال يعتقل شابا من مدينة الخليل

أخبار متعلقة
77777د

استشهاد طفل متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الخليل

د

الأسرى يخوضون إضرابا عن الطعام في 14 الجاري احتجاجا على إجراءات "بن غفير"

١١

القبض على مطلوب هارب منذ 10 سنوات في الخليل

٥

ثلاثة معتقلين يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال

احتلال 10

الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين من الخليل

ط

أسيران مقدسيان يدخلان عاميهما الـ23 والـ22 في معتقلات الاحتلال