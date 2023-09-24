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الأحد، 24-09-2023 11:38 ص

الأسير كايد الفسفوس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ53 في سجون الاحتلال

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الوكيل الاخباري - أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن الأسير كايد الفسفوس (34 عاما) المضرب عن الطعام لليوم الـ(53) على التوالي، يعاني من أوضاع صحية حرجة.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، اليوم الأحد، نقلا عن محامي الهيئة كريم عجوة الذي زاره في سجن عسقلان، أن الأسير الفسفوس من بلدة دورا بمحافظة الخليل، فقد قرابة 30 كيلوغراما من وزنه، ويشتكي من آلام حادة في أنحاء جسده كافة، خاصة منطقة الظهر والمفاصل، وبالكاد يستطيع أن يمشي، إضافة إلى معاناته من صداع شديد وهزال عام، إضافة إلى أن وضعه آخذ بالسوء يوما بعد يوم.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال تصر على عدم الاستجابة لمطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري، بل تتعمد التنكيل به، حيث نقلته مؤخرا من سجن النقب الى عسقلان، كما حرمته من زيارة أهله، وفرضت عليه غرامة مالية، بهدف الضغط عليه وثنيه عن مواصلة اضرابه.

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وفا


 




 

 


 

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