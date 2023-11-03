الأمم المتحدة تقدر الاحتياجات الإنسانية لغزة والضفة الغربية بنحو 1.2 مليار دولار

الوكيل الإخباري - قدرت الأمم المتحدة الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية بـ (1.2 مليار دولار) حتى نهاية 2023، حسبما أفاد مكتب تنسيق العمليات الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا".

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وأوضح المكتب في بيان له، اليوم الجمعة، نقلته شبكة "سي إن بي سي"، أن "الكلفة لتلبية حاجات 2.7 مليون نسمة، أي كامل سكان غزة و500 ألف شخص في الضفة الغربية المحتلة، تقدر بـ1,2 مليار دولار"، مضيفا أن النداء لجمع أموال الذي أطلق في 12 تشرين الأول غير كاف إطلاقا.



وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية قد سعى أصلا للحصول على مساعدات بقيمة 294 مليون دولار لدعم ما يقرب من 1.3 مليون شخص في النداء المذكور.



وأشار البيان إلى أن "الوضع أصبح يائسا بشكل متزايد منذ ذلك الحين"، موضحًا أن النداء الجديد "سيحدد الحاجة إلى الغذاء والماء والرعاية الصحية والمأوى والنظافة وغيرها من الأولويات العاجلة في أعقاب القصف المكثف على قطاع غزة".



وحث المكتب الأممي الجهات المانحة على توفير الموارد للاستجابة "على الفور"، مشددًا على أن "قدرتنا على تخفيف معاناة السكان الفلسطينيين ستعتمد على التمويل الكافي، والوصول الآمن والمستدام إلى جميع المحتاجين، أينما كانوا، والتدفق الكافي للإمدادات الإنسانية وأهمها الوقود".



بترا