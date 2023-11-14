الثلاثاء 14-11-2023
الوكيل الاخباري

الهلال الأحمر الفلسطيني: توقف مولد الطاقة الوحيد بمستشفى الأمل في خان يونس

اعلان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

سعر غرام الذهب 21 والليرة الانجليزية اليوم في الاردن

توضيح حول رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي

إعلان نتائج مسح السكان والصحة الأسرية الخميس المقبل

حقوق الانسان تطالب بفتح تحقيق دولي في ما يجري بغزة

ارتفاع عدد شهداء قصف منزلين بخان يونس الى 13 شهيداً

الدفاع المدني يحذر: انزلاقات وسيول وغبار

الفاو: جميع سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي

الامانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

عاجل

الهلال الأحمر الفلسطيني: توقف مولد الطاقة الوحيد بمستشفى الأمل في خان يونس

الثلاثاء، 14-11-2023 07:17 ص

الأمم المتحدة: لا يوجد طرف في صراع مسلح فوق القانون الدولي الإنساني

112023139445743316197


الوكيل الاخباري - أعربت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، أمس الاثنين، عن القلق البالغ إزاء "الانتهاك الواضح" للقانون الدولي الإنساني في الصراع الدائر في غزة.

وقالت ناكاميتسو، في كلمتها نيابة عن الأمين العام غوتيريش أمام الدورة الرابعة للمؤتمر المعني بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، إنها جاءت للجلسة "بقلب حزين، مضيفة أنها لم تشعر طوال أكثر من 30 عاما في مسيرتها المهنية في الأمم المتحدة بذلك "الكرب والألم والحزن".

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202330145229138541807

الهلال الأحمر الفلسطيني: توقف مولد الطاقة الوحيد بمستشفى الأمل في خان يونس

412439

حقوق الانسان تطالب بفتح تحقيق دولي في ما يجري بغزة

غارة إسرائيلية على غزة وفا.jfif_c47fdcab-c406-4eed-9a23-79fbc296a367.jpg-d62cfaf1-90bb-4c1f-9ae6-2c90a5eb38eb

ارتفاع عدد شهداء قصف منزلين بخان يونس الى 13 شهيداً

2

الفاو: جميع سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي

image_processing20220830-205898-ed8p8p

الاحتلال يعتقل طفلاً من مخيم عايدة شمال بيت لحم

020

استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته في الخليل

أخبار متعلقة
image_processing20221210-291924-5jir94

الاحتلال يجبر المزارعين على مغادرة أراضيهم في طولكرم