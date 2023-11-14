الأمم المتحدة: لا يوجد طرف في صراع مسلح فوق القانون الدولي الإنساني

الوكيل الاخباري - أعربت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، أمس الاثنين، عن القلق البالغ إزاء "الانتهاك الواضح" للقانون الدولي الإنساني في الصراع الدائر في غزة.



وقالت ناكاميتسو، في كلمتها نيابة عن الأمين العام غوتيريش أمام الدورة الرابعة للمؤتمر المعني بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، إنها جاءت للجلسة "بقلب حزين، مضيفة أنها لم تشعر طوال أكثر من 30 عاما في مسيرتها المهنية في الأمم المتحدة بذلك "الكرب والألم والحزن".

اضافة اعلان