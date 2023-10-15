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جيش الإحتلال يُحدد موعد البدء بعمليات عسكرية كبيرة في غزة

الأحد، 15-10-2023 03:15 م

الأمم المتحدة: نرصد نزوحاً جماعياً باتجاه جنوب غزة

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الوكيل الإخباري - قالت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، إن الأمر الذي أصدره الاحتلال بإخلاء شمال قطاع غزة من سكانه، تسبب في نزوح جماعي باتجاه جنوبي القطاع المحاصر والفقير.

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وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة: "النزوح الجماعي من شمال قطاع غزة إلى جنوبه مستمر، بعدما أمر الاحتلال السكان بإخلاء المناطق قبل عمليات عسكرية".


وأضاف: "أن شركاء في المجال الإنساني أفادوا بأن عدد النازحين داخليا ارتفع بشكل ملحوظ خلال الساعات الـ24 الماضية، لكن العدد الدقيق غير معروف".


واستقبلت الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) حوالى 64% من النازحين، في نحو 100 مبنى تستخدم كملاجئ طوارئ.


 وأضاف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية: "تشير التقديرات إلى أن أكثر من 153 ألف نازح، دمِّرت منازلهم أو تضررت أو غادروا منازلهم بسبب الخوف، يقيمون مع أقارب وجيران، وفي منشآت عامة أخرى". سكاي نيوز 

 




 

 


 

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