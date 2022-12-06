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الثلاثاء، 06-12-2022 11:30 ص

الأمن الفلسطيني يعلن اعتقال المطلوب الأخطر بجرائم السرقة في الخليل

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الوكيل الاخباري - قبضت الشرطة الفلسطينية، الثلاثاء، على أخطر المطلوبين بجرائم السرقة في مدينة يطا جنوب الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

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وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا": إن قوة من المباحث العامة بشرطة المحافظة تساندها قوة من مركز شرطة يطا تمكنوا فجر اليوم من القبض على المطلوب الأخطر بجرائم السرقة والملقب بـ"المظبلح".


وأضاف أن عملية اعتقاله تمت بعد عملية رصد ومتابعة استمرت لعدة أيام.
وأوضح ارزيقات أن المطلوب كان هاربًا من وجه العدالة منذ سنوات ومسجل بحقه أكثر من 30 جريمة سرقة لدى الشرطة بالإضافة لكونه مطلوب صادر بحقه 8 مذكرات قضائية من ضمنها حكم غيابي بالسجن 3 سنوات بتهمة السرقة.


وأكد، التحفظ على المقبوض عليه لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.

 

صفا


 




 

 


 

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