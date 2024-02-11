الأحد 11-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الخارجية الفلسطينية: جريمة إعدام الطفلة هند تلزم الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها

المواصفات والمقاييس: 1030 شكوى بقطاع المحروقات العام الماضي وإغلاق 11 محطة مخالفة

تراجع سعر الخيار في السوق المركزي اليوم مع واردات تبلغ 226 طناً

فصل الكهرباء عن مناطق في محافظتي الكرك والطفيلة غداً - أسماء

رسمياً.. الأردن والعراق يوقعان اتفاقية الربط الكهربائي

زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب هكاري شرقي تركيا

تعرف على سعر اقتناء الليرة الانجليزية والرشادية بالأردن

تعرف على تكتيكات المقاومة خلال المرحلة الثالثة من التوغل البري الإسرائيلي

الدويري يكشف السيناريوهات الإسرائيلية المحتملة في مدينة رفح

108 ملايين دينار صادرات تجارة عمان الشهر الماضي

الأحد، 11-02-2024 10:34 ص

الأونروا: لم يعد هناك مكان آخر يرحل إليه الناس أقصى جنوب غزة

ههه


الوكيل الاخباري - قالت المتحدثة باسم الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) تمارا الرفاعي إن "الخطر الآن يلوح في الأفق" في ظل مخاطر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة رفح جنوبي قطاع غزة، حيث يتكدس النازحون حاليا.

اضافة اعلان


وأوضحت الرفاعي أنه لم يعد هناك مكان آخر يرحل إليه الناس أقصى جنوب القطاع، وأكدت أن شن عملية على رفح يعني قتل المزيد من الأشخاص.


من جانب آخر، أكدت المتحدثة باسم الأونروا أن وكالتها لم تتسلم حتى الآن أي أدلة أو إثباتات على اتهامات وجهتها إسرائيل بتورط عدد من موظفي الوكالة في الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مم

الخارجية الفلسطينية: جريمة إعدام الطفلة هند تلزم الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها

8888

تعرف على تكتيكات المقاومة خلال المرحلة الثالثة من التوغل البري الإسرائيلي

الدويري

الدويري يكشف السيناريوهات الإسرائيلية المحتملة في مدينة رفح

ححح

بعد أن أشعلت مواقع التواصل بشجاعتها .. تعرف على الطبيبة التي أنقذت مصاب بخان يونس

اقصى

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

طط

هآرتس: إسرائيل تستغل الحرب لإقامة حي يهودي في قلب القدس الشرقية

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2024-01-19 at 9.16.48 PM

الأمم المتحدة: قيود إسرائيل تؤثر على عمليات الإغاثة

11

الأمم المتحدة: على إسرائيل معاملة المعتقلين من غزة بالقواعد الدولية

IMG_2451

أونروا: العنف الإسرائيلي بلغ أعلى مستوياته بالضفة

461344

الأونروا: عدد سكان رفح تضاعف 4 مرات تقريبا ليصل إلى أكثر من 1.2 مليون نسمة

ججج

مسؤول في البيت الأبيض: إدارة بايدن تضغط على إسرائيل لإعادة الاتصالات إلى غزة

WhatsApp Image 2024-01-12 at 10.48.04 PM

إيران: عودة الأمن للمنطقة تتطلب موقفا أميركيا لا يدعم الحرب على غزة