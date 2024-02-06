الثلاثاء 06-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الأونروا تحذر من قطع مصدر الغذاء الرئيسي لسكان غزة

مجلس أمانة عمان يصادق على تخصيص 10 ملايين دينار لدعم ركاب باص عمّان

هيئة بريطانية: أنباء عن هجوم على سفينة جنوب عدن

حزب الله وإسرائيل يتبادلان القصف المدفعي والصاروخي

دبلوماسي أميركي يشرح استراتيجية واشنطن لوقف هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

جيش الاحتلال : إصابة 2828 عسكري منذ بداية الحرب على غزة

وزير الصحة: لا نتعامل مع الشكاوى بشكل شخصي وحاسبوني إذا قصرت

شاب أردني يكتب المصحف الشريف كاملا بخط اليد - فيديو وصور

وفد من قيادة المستشفى الميداني الأردني نابلس/١ يزور سيدة عالجت جنودا أردنيين عام 1967

وزير الصحة: مستشفيات الوزارة أصبحت تجري عمليات القلب المفتوح والقسطرة القلبية

الثلاثاء، 06-02-2024 03:15 م

الأونروا تحذر من قطع مصدر الغذاء الرئيسي لسكان غزة

image1170x530cropped


الوكيل الإخباري- قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن نقص الإمدادات ومحدودية الأموال يمكن أن يؤديا إلى قطع مصدر الغذاء الرئيسي للسكان في غزة.

اضافة اعلان


وحتى 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ"أونروا"، بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في هجوم حماس بتاريخ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مستوطنات إسرائيلية في محيط قطاع غزة.


وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
lvl220240206014040941

جيش الاحتلال : إصابة 2828 عسكري منذ بداية الحرب على غزة

w980-p16x9-2023-11-27T132723Z_1375632943_RC2PL4AOIJP5_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-EGYPT-RAFAH

الأونروا: نجهز تقرير أولي بشأن اتهام موظفين بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر

170721590224056000

استشهاد 6 فلسطينيين بينهم امرأة بنيران الاحتلال في خان يونس

66595

صحة بغزة: الطواقم الطبية والجرحى والنازحون في مجمع ناصر بلا طعام

هه

مئات المتظاهرين الإسرائيليين يحاولون عرقلة دخول المساعدات إلى غزة

ت

الهلال الأحمر بغزة: نفاد الوقود والأكسجين والمواد الطبية بمستشفى الأمل

أخبار متعلقة
image1024x768

الأونروا: خطر المجاعة في شمال قطاع غزة يتفاقم

8858558

وكالات أممية: وقف تمويل الأونروا كارثي على غزة

قصف غزة 2.jpg-785870f2-d4d6-4b19-8dd6-33cae8164700

تحذير أممي حول الأوضاع الإنسانية في خان يونس

ز

الأونروا: نحن أمام أكبر تهجير للشعب الفلسطيني منذ 1948

777

بسبب الأمطار الغزيرة .. غرق عشرات مراكز الإيواء في قطاع غزة

2023-12-16T212446Z_2054012004_RC2IY4AJ9S8D_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-HOSTAGES (1)_0

"الوقت ينفذ".. أقارب رهائن بغزة يدعون لـ"إعطاء الأولوية للمفاوضات"